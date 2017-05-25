Виктория Голубич и Александра Саснович. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Париже прошла жеребьевка основной сетки второго в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема - открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде Александра Саснович, занимающая 96-е место в мировом рейтинге, в первом раунде сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, которая находится на 63-й позиции рейтинга WTA. В этом сезоне Саснович и Голубич дважды встречались и оба раз побеждала белорусская теннисистка: на турнире в Швейцарии (6:1, 6:4) и в Минске в матче Кубка Федерации (6:3, 5:7, 7:5). В случае успеха в предстоящем поединке с Голубич Александра Саснович во втором круге "Ролан Гаррос" встретится с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай (38) и хорваткой Донной Векич (74).

Еще две белорусские теннисистки Арина Соболенко (115) и Ольга Говорцова (142) не смогли пробиться в основную сетку French Open. В мужском одиночном разряде не преодолели квалификационный барьер Илья Ивашко (199) и Владимир Игнатик (149).

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный сыграет в парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным.

Турнир на грунтовых кортах "Ролан Гаррос", общий призовой фонд которого в этом году составляет 36 млн евро, завершится 11 июня.-0-