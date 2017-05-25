Александр Лукашенко: «В детстве я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в столичную среднюю школу № 61 рассказал о своих детских увлечениях.

«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», – сказал Лукашенко школьникам.

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