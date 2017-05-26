27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗ" сегодня могут завоевать золотые медали чемпионата Беларуси. Для этого им нужно выиграть гостевой поединок финальной серии у "Гомеля", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Константина Шароварова ведет в серии до трех побед со счетом 2-1. Минчанки выиграли первый матч в Гомеле 27:23, затем на своей площадке уступили соперницам 28:29 и вновь победили - 32:31. Если сегодня гандболистки "Гомеля" сравняют счет в серии, то решающий, пятый поединок пройдет 30 мая в Минске. Борьба за бронзовые награды женского первенства уже завершилась - брестский клуб "Виктория-Берестье" трижды подряд уверенно обыграл бобруйскую "Березину" (35:24, 36:29, 37:25) и занял 3-е место.

В мужском чемпионате страны сегодня также продолжатся медальные баталии. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова на площадке своего спорткомплекса "Виктория" во втором матче серии за золото примет минский СКА. Их первая встреча в столичном дворце спорота "Уручье" в минувшую среду завершилась победой брестчан в овертайме - 34:31.

Сегодняшний матч будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 17.50.

В первом поединке в борьбе за бронзу 25-го чемпионата Беларуси гандболисты "Гомеля" обыграли на выезде гродненский "Кронон" со счетом 29:23 и сегодня встретятся с ним на своей площадке.-0-