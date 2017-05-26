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Следите за финалами кубков Англии, Испании, Германии, последним туром в Италии – в приложении «Футбол» для iPhone и Android
27.05.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На этих выходных будут сыграны заключительные футбольные матчи в Европе: «Арсенал» – «Челси», «Барселона» – «Алавес», «Айнтрахт» – «Боруссия Д», «Болонья» – «Ювентус», «Рома» – «Дженоа» и многие другие.
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Следите за финалами кубков Англии, Испании, Германии, последним туром в Италии – в приложении «Футбол» для iPhone и Android
На этих выходных будут сыграны заключительные футбольные матчи в Европе: «Арсенал» – «Челси», «Барселона» – «Алавес», «Айнтрахт» – «Боруссия Д», «Болонья» –...
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