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Трансфер Эдерсона из «Бенфики» в «Манчестер Сити» может стать рекордным среди вратарей

27.05.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона Мораеса.

Английский клуб уверен в завершении сделки после воскресного финала Кубка Португалии.

По информации португальских СМИ, «Манчестер Сити» заплатит за 23-летнего бразильца свыше 40 миллионов евро (35 млн фунтов). Это будет новый трансферный рекорд среди вратарей. В 2001 году «Ювентус» заплатил «Парме» 33 миллиона фунтов за Джанлуиджи Буффона.

«Бенфика» настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute.

Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. 

 
 
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«Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона Мораеса.

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