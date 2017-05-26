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Алексей Шевченко: «У минского «Динамо» при новых правилах, которые сейчас придумывают, нет будущего»
27.05.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал возможные изменения в трансферной политике минского «Динамо».
«Минское «Динамо» в этом сезоне будет рассчитывать на четырех иностранцев, правда, чуть позже глава страны заявил, что и трех хватит. При этом Александр Лукашенко объясняет ситуацию довольно весело. Мол, хватит вратаря, лидера в первой и второй пятерках.
Такое ощущение, что в мире существует рынок лидеров и достаточно взять оттуда трех человек, как все наладится. Почему-то менеджеры клуба не стараются убедить ответственных лиц, что строительство хорошей хоккейной команды, особенно на таком уровне – это не инструкция по сборке тракторов. Базовые принципы есть, но слишком много переменных.
У «Динамо» при новых правилах, которые сейчас придумывают, нет будущего. Это будет команда-аутсайдер, от которой сначала отвернется зритель, а потом начнутся другие проблемы. Не будет спортивного результата – начнется критика со стороны властей и снова все по-новому.
Не трогайте клуб КХЛ. Займитесь внутренним чемпионатом и юношеским хоккеем. Потому что сейчас нет людей (если будет всего 3-4 легионера) для сильной команды», – сказал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «У минского «Динамо» при новых правилах, которые сейчас придумывают, нет будущего»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал возможные изменения в трансферной политике минского «Динамо».
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