Владимир Журавель: «Будет ли усиление команды? Однозначно»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился эмоциями после победы в финале Кубка Беларуси.

- Вы выиграли первый трофей, но в финале обыграли своего друга. Какие чувства испытываете?

– Здесь не до сентиментальностей. Конечно, тяжело играть против друзей. Олег Михайлович меня тоже из стези выбивал, работая в «Гомеле». Сложно играть против друзей, но это спорт. Он меня поздравил и, думаю, наши отношения не испортятся.

- Из всех финалов до сегодняшнего дня 6 раз бились пенальти. Насколько вы были ориентированы играть дополнительно время, а потом и на серию пенальти?

– Перед игрой учитывались все нюансы – и дополнительное время и серия пенальти. Знали, что в этот прекрасный вечер будет +27, и можно было предположить, что скорости будут не те, игра будет осторожной. В Кубке, в принципе, игра всегда идет до одного гола. Пенальти мы не тренировали, поэтому не хотели доводить игру до них.

- Вы не берегли последнюю замену на серию пенальти? Ведь это мог быть какой-то молодой вратарь или Роман «Пенальтист».

– Мысль такая была. Но по исходу основного времени ряд ребят чувствовало какие-то недомогания. Одну замену держали до последнего, ждали, что кто-то может попросить ее. Так и получилось – попросил Чиди.

- Счет в серии шел гол-в-гол. За кого из ребят больше переживали?

– За каждого. Мы не тренировали пенальти, а ребята молодые, не каждый бил в своей жизни.

- Выиграли Кубок. Сейчас можно говорить о чемпионате.

– Сейчас, кстати, и не надо говорить. Сегодняшний вечер не хочется говорить. Дайте мы порадуемся победе. А так вы правы – надо думать о чемпионате.

- Игру в овертайм перевел гродненский парень, Леша Легчилин. За плечами у него два финала – один проигранный «Гомелю» Кубарева, а второй «Шахтеру». Плюс на гродненской земле. Вы чувствовали его особую мотивацию?

– Леша не только сегодня очень хороший матч провел. Он один из лидеров. Работоспособный, ответственный, наша опора. За него рад, что именно здесь и сегодня взял кубок.

- Как думаете, в чемпионате у вас сейчас будет подъем или провал?

– Сложно сказать. Победа – это позитив. К следующему матчу, через неделю, подойдем в хорошем настроении.

- Планируется ли в дальнейшем усиление?

– Однозначно.

- Разбирали ли вы Лаптева персонально?

– Лаптеву уделили большую часть разбора. На нем игра в принципе и строится. В первом тайме у него не задалось, но во втором показал свою истинную силу. Парень фактурный, крепкий, жесткий. Не учитывать его нельзя.

- После такой победы неофициальная программа у команды запланирована? Где она будет, здесь в Гродно или уже в Бресте?

– Если она запланирована, то она уже спланирована за неделю, за месяц. Мы этим не занимались. А сейчас все экспромтом.

- Кто вам после победы первым позвонил?

– Телефон отключен.

- В Кубок уже разливают?

– Что-то всегда происходит (смеется). Там все есть. Там интернациональные танцы.

- Когда на поле высыпали болельщики вы не испугались?

– Я бы от них все равно не убежал, поэтому смирился. Скорости не хватило бы (смеется).

- Эмоциональный настрой был основополагающим?

– Я бы даже сказал очень. Я первый раз видел команду в таком состоянии. Они были заведены, настроены. Я очень за них рад. Это победа их заслуга, – сказал Журавель.