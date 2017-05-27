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Владимир Журавель: «Будет ли усиление команды? Однозначно»
28.05.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился эмоциями после победы в финале Кубка Беларуси.
- Вы выиграли первый трофей, но в финале обыграли своего друга. Какие чувства испытываете?
– Здесь не до сентиментальностей. Конечно, тяжело играть против друзей. Олег Михайлович меня тоже из стези выбивал, работая в «Гомеле». Сложно играть против друзей, но это спорт. Он меня поздравил и, думаю, наши отношения не испортятся.
- Из всех финалов до сегодняшнего дня 6 раз бились пенальти. Насколько вы были ориентированы играть дополнительно время, а потом и на серию пенальти?
– Перед игрой учитывались все нюансы – и дополнительное время и серия пенальти. Знали, что в этот прекрасный вечер будет +27, и можно было предположить, что скорости будут не те, игра будет осторожной. В Кубке, в принципе, игра всегда идет до одного гола. Пенальти мы не тренировали, поэтому не хотели доводить игру до них.
- Вы не берегли последнюю замену на серию пенальти? Ведь это мог быть какой-то молодой вратарь или Роман «Пенальтист».
– Мысль такая была. Но по исходу основного времени ряд ребят чувствовало какие-то недомогания. Одну замену держали до последнего, ждали, что кто-то может попросить ее. Так и получилось – попросил Чиди.
- Счет в серии шел гол-в-гол. За кого из ребят больше переживали?
– За каждого. Мы не тренировали пенальти, а ребята молодые, не каждый бил в своей жизни.
- Выиграли Кубок. Сейчас можно говорить о чемпионате.
– Сейчас, кстати, и не надо говорить. Сегодняшний вечер не хочется говорить. Дайте мы порадуемся победе. А так вы правы – надо думать о чемпионате.
- Игру в овертайм перевел гродненский парень, Леша Легчилин. За плечами у него два финала – один проигранный «Гомелю» Кубарева, а второй «Шахтеру». Плюс на гродненской земле. Вы чувствовали его особую мотивацию?
– Леша не только сегодня очень хороший матч провел. Он один из лидеров. Работоспособный, ответственный, наша опора. За него рад, что именно здесь и сегодня взял кубок.
- Как думаете, в чемпионате у вас сейчас будет подъем или провал?
– Сложно сказать. Победа – это позитив. К следующему матчу, через неделю, подойдем в хорошем настроении.
- Планируется ли в дальнейшем усиление?
– Однозначно.
- Разбирали ли вы Лаптева персонально?
– Лаптеву уделили большую часть разбора. На нем игра в принципе и строится. В первом тайме у него не задалось, но во втором показал свою истинную силу. Парень фактурный, крепкий, жесткий. Не учитывать его нельзя.
- После такой победы неофициальная программа у команды запланирована? Где она будет, здесь в Гродно или уже в Бресте?
– Если она запланирована, то она уже спланирована за неделю, за месяц. Мы этим не занимались. А сейчас все экспромтом.
- Кто вам после победы первым позвонил?
– Телефон отключен.
- В Кубок уже разливают?
– Что-то всегда происходит (смеется). Там все есть. Там интернациональные танцы.
- Когда на поле высыпали болельщики вы не испугались?
– Я бы от них все равно не убежал, поэтому смирился. Скорости не хватило бы (смеется).
- Эмоциональный настрой был основополагающим?
– Я бы даже сказал очень. Я первый раз видел команду в таком состоянии. Они были заведены, настроены. Я очень за них рад. Это победа их заслуга, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился эмоциями после победы в финале Кубка Беларуси.
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