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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь обыграла Данию и прошла в третий раунд квалификации
28.05.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧМ-2018
Группа Е
Беларусь – Дания – 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:23)
28 мая
Положение команд: Сербия – 15 очков (5 матчей), Беларусь – 11 (5), Швейцария – 9 (5), Дания – 5 (5), Хорватия – 4 (5), Дания – 1 (5).
Сербия завоевала путевку на чемпионат мира. Сборная Беларуси, занявшая второе место, сыграет в третьем квалификационном турнире, который пройдет в июне.
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Квалификация ЧМ-2018 Группа Е Беларусь – Дания – 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:23) 28 мая Положение команд: Сербия – 15 очков (5 матчей), Беларусь – 11 (5), Швейцария – 9 (5), Дания – 5 (5),...
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