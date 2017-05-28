МИНСК, 28 мая — Sputnik. Финальный матч "Кубка Беларуси" по футболу окончился победой "Динамо Брест". Матч проходил на стадионе ЦСК в Гродно. Противником команды выступил солигорский "Шахтер".



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В основное время голы забивали: 1:0 — Лисакович "Шахтер" (69). 1:1 — Легчилин "Динамо Брест" (82).

Исход матча решила серия пенальти. На десятом туре пенальти "Динамо Брест" вырвал победу у соперника. Решающий мяч забил Дмитрий Мозолевский.

Брестское "Динамо" второй раз в истории пробилось в финал. Впервые это случилось в 2007 году, тогда брестчане стали обладателями трофея, в финале обыграв БАТЭ. Солигорский "Шахтер" в седьмой раз пробился в финал Кубка Беларуси, ранее он дважды владел этим трофеем.