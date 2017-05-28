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Сарока не прибыл в расположение сборной Беларуси из-за необходимости пройти сборы в армии
29.05.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, у Антона Сароки закончилась отсрочка, и в настоящий момент он должен пройти сборы в армии.
Как отмечает источник в минском «Динамо», об этом руководство национальной сборной было уведомлено своевременно.
Ожидается, что к матчу 12 тура «Динамо» – «Ислочь» Антон Сарока вернется в расположение клуба».
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Как стало известно Tribuna.com, у Антона Сароки закончилась отсрочка, и в настоящий момент он должен пройти сборы в армии.
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