Сарока не прибыл в расположение сборной Беларуси из-за необходимости пройти сборы в армии

Как стало известно Tribuna.com, у Антона Сароки закончилась отсрочка, и в настоящий момент он должен пройти сборы в армии.

Как отмечает источник в минском «Динамо», об этом руководство национальной сборной было уведомлено своевременно.

Ожидается, что к матчу 12 тура «Динамо» – «Ислочь» Антон Сарока вернется в расположение клуба».

Ранее сообщалось , что минское «Динамо» не ответило сборной Беларуси на запрос о вызове Сароки в национальную команду.