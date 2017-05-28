Квартет белорусских футбольных клубов выступит в еврокубковых турнирах нового сезона

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверка белорусских футбольных клубов выступит в розыгрышах европейских кубковых турнирах сезона-2017/2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ стартует в главном континентальном турнире - Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Его жеребьевка состоится 19 июня, а матчи пройдут 11-12 и 18-19 июля. Чтобы пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, борисовчанам нужно преодолеть 3 квалификационных этапа. Футболисты БАТЭ играли на групповой стадии 5 раз, последний - в позапрошлом сезоне.

Уже известны 22 клуба, которые получили прямые путевки в будущий групповой турнир Лиги чемпионов: "Атлетико", "Барселона", "Реал" (все - Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия Дортмунд" (все - Германия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Ювентус", "Рома" (оба - Италия), "Монако", "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бенфика", "Порту" (оба - Португалия), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды). К ним присоединятся 10 участников, успешно прошедших квалификацию.

Во втором по рангу турнире - Лиге Европы сыграют 3 представителя Беларуси. Обладатель Кубка страны брестское "Динамо" начнет путь к групповому этапу с 2-го отборочного раунда, призеры чемпионата страны 2016 года солигорский "Шахтер" и минское "Динамо" стартуют с 1-й стадии квалификации. Из этих команд только минчане имеют опыт выступлений в групповом этапе ЛЕ. Там они играли в двух сезонах подряд (2014/15, 2015/16).

Первая жеребьевка нового сезона пройдет 19 июня, встречи 1-го раунда отбора состоятся 29 июня и 6 июля, 2-го - 13 и 14 июля. После 4 отборочных раундов 22 лучших клуба попадут в групповой этап Лиги Европы. Там же выступят 10 неудачников заключительного круга квалификации Лиги чемпионов, а также 4 клуба из стран, имеющих высший рейтинг УЕФА, - итальянская "Аталанта", английский "Арсенал", испанский "Вильярреал" и немецкий "Кельн".-0-