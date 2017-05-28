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Брестское «Динамо» не имеет лицензии на участие в Лиге Европы

29.05.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Для выступления в Лиге Европы необходима лицензия, которой нет у брестского «Динамо».

Сообщается, что АБФФ выдала лицензию только четырем клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.

По требованиям УЕФА, клуб должен быть зарегистрирован и выступать в соревнованиях не менее 3 лет. А новое юридическое лицо, которое и получило перед этим сезоном от федерации лицензию на участие в чемпионате и Кубке Беларуси, было зарегистрировано не так давно.

«Запрос в УЕФА об исключении «Динамо» из «правила 3 лет» мы отправили еще в начале месяца, но пока ответа не получили. По регламенту не существует сроков, в которые он должен прийти. Ждем со дня на день. Ведь 31 мая мы должны отправить в адрес европейского футбольного союза список клубов, получивших лицензии на право участия в еврокубках.

Вопрос в том, признает ли УЕФА нынешний клуб правопреемником того, что участвовал в соревнованиях в прошлом году. АБФФ признала, так как новое юрлицо приняло на себя не только права, но и обязанности (в частности финансовые) старого клуба», – сказал директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев.

По словам Мишаева, такая ситуация возникла у белорусской федерации впервые. Но этот случай в практике УЕФА далеко не первый. Но статистики о вынесении решений (положительных или отрицательных) нет.

Принимая решение о введении трехлетнего моратория, УЕФА стремился поставить заслон для мошенников, которые перерегистрировали клубы, вешали долги на старые юрлица, получали лицензии на участие в национальных соревнованиях и добывали путевки в еврокубки, откуда получали деньги.

Нет и другой ситуации, с которой решили бороться в УЕФА, вводя «правило 3 лет». Это когда бедный, но успешный клуб (или команда из маленького города) объединяется с богатым, но неуспешным (или же играющим в низшем дивизионе), и таким способом пролезает в еврокубки.

Добавим, что соперник БАТЭ по раунду плей-офф ЛЕ прошлогодняя «Астана» также не участвовала в начале десятилетия в еврокубках из-за этого правила.

 
 
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Для выступления в Лиге Европы необходима лицензия, которой нет у брестского «Динамо».

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