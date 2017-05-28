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«Динамо» Брест – «Шахтер». Болельщики не жаловались в милицию не действия ОМОНа после матча

29.05.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после финального матча Кубка Беларуси по футболу в Гродно 28 мая между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» в милицию не поступало, сообщает «Прессбол» со ссылкой на БелаПАН.

Об этом заявил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

После победы брестского «Динамо» на гродненском стадионе, фанаты команды прорвались на поле, некоторых из них омоновцы силой уложили на землю.

По словам представителя УВД, таким образом было остановлено около десятка болельщиков. Затем они были отпущены со стадиона без составления административных протоколов. При этом Василевский отметил, что болельщиков во время матча предупреждали по громкой связи о недопустимости выхода на поле.

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Теги: Гродно
 
 
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Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после финального матча Кубка Беларуси по футболу в Гродно 28 мая между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» в милицию...

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