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Футбол: в еврокубках выступят четыре белорусских клуба

29.05.2017 15:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Четыре футбольных клуба из Беларуси выступят еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает Sputnik.

Футбол: в еврокубках выступят четыре белорусских клуба
© Фото: "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Динамо-Брест"
"Динамо-Брест" выиграло Кубок Беларуси и посвятило победу болельщикам

19 июня пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где выступит борисовский БАТЭ. Матчи состоятся 11-12 и 18-19 июля. Чтобы завоевать путевку в групповую стадию турнира, "желто-синие" должны преодолеть три квалификационных этапа. Напомним, борисовчане пять раз выходили в групповой раунд ЛЧ, последний раз это было в позапрошлом сезоне.

Кроме того, в понедельник стали известны 22 клуба, которые получили прямые путевки в будущий групповой турнир Лиги чемпионов: "Атлетико", "Барселона", "Реал" (все — Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия Дортмунд" (все — Германия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" (все — Англия), "Ювентус", "Рома" (оба — Италия), "Монако", "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бенфика", "Порту" (оба — Португалия), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды). К ним присоединятся десять участников, успешно прошедших квалификацию.

В Лиге Европы выступят три белорусские команды: брестское "Динамо" и минское "Динамо", солигорский "Шахтер". Так, брестчане, которые накануне выиграли Кубок Беларуси, начнет борьбу за трофей второго по рангу футбольного турнира Старого Света со второго отборочного раунда. Призеры чемпионата страны 2016 года "Шахтер" и минское "Динамо" стартуют с первой стадии квалификации. Из этих команд только минчане имеют опыт выступлений в групповом этапе ЛЕ, где они играли в двух сезонах подряд (2014/15, 2015/16).

Первая жеребьевка нового сезона пройдет 19 июня, встречи первого раунда отбора состоятся 29 июня и 6 июля, второго — 13 и 14 июля. После четырех отборочных раундов 22 лучших клуба попадут в групповой этап Лиги Европы. Там же выступят десять команд-неудачников заключительного круга квалификации Лиги чемпионов, а также четыре клуба из стран, имеющих высший рейтинг УЕФА, — итальянская "Аталанта", английский "Арсенал", испанский "Вильярреал" и немецкий "Кельн".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Четыре футбольных клуба из Беларуси выступят еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает Sputnik. © Фото: "ВКонтакте" / Футбольный...

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