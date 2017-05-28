Футбол: в еврокубках выступят четыре белорусских клуба

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Четыре футбольных клуба из Беларуси выступят еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает Sputnik.

19 июня пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где выступит борисовский БАТЭ. Матчи состоятся 11-12 и 18-19 июля. Чтобы завоевать путевку в групповую стадию турнира, "желто-синие" должны преодолеть три квалификационных этапа. Напомним, борисовчане пять раз выходили в групповой раунд ЛЧ, последний раз это было в позапрошлом сезоне.

Кроме того, в понедельник стали известны 22 клуба, которые получили прямые путевки в будущий групповой турнир Лиги чемпионов: "Атлетико", "Барселона", "Реал" (все — Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия Дортмунд" (все — Германия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" (все — Англия), "Ювентус", "Рома" (оба — Италия), "Монако", "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Бенфика", "Порту" (оба — Португалия), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды). К ним присоединятся десять участников, успешно прошедших квалификацию.

В Лиге Европы выступят три белорусские команды: брестское "Динамо" и минское "Динамо", солигорский "Шахтер". Так, брестчане, которые накануне выиграли Кубок Беларуси , начнет борьбу за трофей второго по рангу футбольного турнира Старого Света со второго отборочного раунда. Призеры чемпионата страны 2016 года "Шахтер" и минское "Динамо" стартуют с первой стадии квалификации. Из этих команд только минчане имеют опыт выступлений в групповом этапе ЛЕ, где они играли в двух сезонах подряд (2014/15, 2015/16).

Первая жеребьевка нового сезона пройдет 19 июня, встречи первого раунда отбора состоятся 29 июня и 6 июля, второго — 13 и 14 июля. После четырех отборочных раундов 22 лучших клуба попадут в групповой этап Лиги Европы. Там же выступят десять команд-неудачников заключительного круга квалификации Лиги чемпионов, а также четыре клуба из стран, имеющих высший рейтинг УЕФА, — итальянская "Аталанта", английский "Арсенал", испанский "Вильярреал" и немецкий "Кельн".