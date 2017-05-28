Кучук – главный кандидат на пост тренера «Ростова»

Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук может продолжить карьеру в России.

57-летний белорусский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Ростова».

Существует минимальная вероятность, что Кучук вернется в «Локомотив», но наиболее вероятно, что нынешний тренер москвичей Юрий Семин останется в команде.

Ранее сообщалось, что тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может уйти в «Рубин».