|
Кучук – главный кандидат на пост тренера «Ростова»
29.05.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук может продолжить карьеру в России.
57-летний белорусский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Ростова».
Существует минимальная вероятность, что Кучук
Ранее сообщалось, что тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может уйти в «Рубин».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук может продолжить карьеру в России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии