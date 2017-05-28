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Кучук – главный кандидат на пост тренера «Ростова»

29.05.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук может продолжить карьеру в России.

57-летний белорусский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Ростова».

Существует минимальная вероятность, что Кучук вернется в «Локомотив», но наиболее вероятно, что нынешний тренер москвичей Юрий Семин останется в команде.

Ранее сообщалось, что тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может уйти в «Рубин».

 
 
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Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук может продолжить карьеру в России.

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