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Манчини и «Зенит» договорились по финансам и обсуждают комплектование команды

29.05.2017 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини продолжает вести переговоры с руководством «Зенита».

«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России.

Но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.

«Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Накануне Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано.

Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

 
 
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Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини продолжает вести переговоры с руководством «Зенита».

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