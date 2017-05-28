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Сергей Пушков: «Если бы поступило предложение возглавить сборную Беларуси, я бы ответил согласием, однозначно»
29.05.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский наставник «Немана» Сергей Пушков заявил, что готов возглавить национальную команду Беларуси.
«Если бы поступило предложение возглавить сборную Беларуси, я бы ответил согласием, однозначно.
Возглавить сборную — это мечта любого тренера», — цитирует Пушкова belarushockey.com со ссылкой на ТК «Гродно плюс».
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Сергей Пушков: «Если бы поступило предложение возглавить сборную Беларуси, я бы ответил согласием, однозначно»
Российский наставник «Немана» Сергей Пушков заявил, что готов возглавить национальную команду Беларуси.
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