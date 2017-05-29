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Александр Лукашенко: «Загранкомандировки? Вопрос один – что ты оттуда привезешь? Привез – спасибо. Не привез – возвращай деньги»

30.05.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о загранкомандировках.

«Загранкомандировки? Вопрос один – что ты оттуда привезешь? И на ковер в администрацию президента. Привез – спасибо. Не привез – возвращай деньги. Чего ты туда поехал», – сказал Лукашенко в программе «Наши новости» на канале ОНТ.

Во многих ДЮСШ обмундирования для детишек нет. Так может меньше нам разъезжать по миру надо и тратить неизвестно зачем деньги? А купить детишкам, не только в хоккее, а также футбола, гандбола, тенниса. Купить это обмундирование, экипировку и так далее. Вот почему я так остро на это реагирую», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
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