Александр Лукашенко: «Загранкомандировки? Вопрос один – что ты оттуда привезешь? Привез – спасибо. Не привез – возвращай деньги»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о загранкомандировках.

«Загранкомандировки? Вопрос один – что ты оттуда привезешь? И на ковер в администрацию президента. Привез – спасибо. Не привез – возвращай деньги. Чего ты туда поехал», – сказал Лукашенко в программе «Наши новости» на канале ОНТ .