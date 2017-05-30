Тотти передумал уходить из футбола

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Бывший капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти, который завершил карьеру 28 мая, заявил, что передумал и продолжит играть, сообщает Sky.

Ранее форвард заявил, что в мае проведет последний матч в футболке римского клуба. Прощальный матч Тотти состоялся 28 мая в рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу: "Рома" обыграла "Дженоа" со счетом 3:2.

"Я продолжу, я продолжу. Не знаю, где, но я точно продолжу. Эта глава не дописана, я продолжу на еще один год", — сказал 40-летний Тотти.

Нападающий дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности форвард, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке "Ромы" более 700 раз и забил свыше 300 мячей. В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золото чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил девять мячей.

В мае спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Вердехо (Мончи) заявил, что Тотти по окончании сезона завершит карьеру, после чего займет в клубе должность директора.