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Кушнир удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Беларуси» через 3 года после победы на Олимпиаде в Сочи

31.05.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключительные достижения в сельском хозяйстве, заслуги в развитии сферы обслуживания населения, науки, образования, культуры и спорта.

В частности, спортсмену-инструктору национальной команды по фристайлу Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу Антону Кушниру присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Высшая степень спортивной аттестации нашла героя только спустя три года после его победы в лыжной акробатике на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград.

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