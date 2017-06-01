Сборная Беларуси по футболу проиграла Швейцарии

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в товарищеском поединке от команды Швейцарии, сообщает Sputnik.

Поединок Швейцария — Беларусь состоялся в четверг, 1 июня, на стадионе "Де ля Маладьер" в швейцарском Невшателе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в ворота белорусского голкипера Сергея Черника забил Шердан Шакири (9-я минута).

Встреча со швейцарской командой стала своеобразной проверкой сил подопечных Игоря Криушенко перед игрой со сборной Болгарии в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира-2018, который пройдет в России. 9 июня белорусские футболисты на "Борисов-Арене" примут гостей с Балканского полуострова. Напомним, выездная встреча против Болгарии завершилась поражением (1:0). Беларусь в группе А располагается на пятом месте (2 очка), Болгария — на третьем (девять).

В июне национальная команда проведет еще один поединок — спарринг против Новой Зеландии, которая приедет в Россию в этом году для участия в Кубке Конфедераций. Игра пройдет на стадионе "Трактор".