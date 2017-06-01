МИНСК, 1 июн — Sputnik. Бонстики посетят матч 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и могилевским "Днепром", сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

Поединок БАТЭ (Борисов) — "Днепр" (Могилев) в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоится в воскресенье, 4 июня, на "Борисов-Арене".

"Лучший стадион страны вечером 4 июня посетят новые кумиры белорусской детворы — Бонстики, которые прибыли на Землю с планеты Бонитрон-24", — рассказали в пресс-службе БАТЭ.

Собеседники агентства отметили, что футбольный мачт посетят Еся, Гуглик, Лыба, Зяба и Фрау. Перед началом матча они будут гулять по галерее второго уровня "Борисов-Арены" и болельщики смогут сфотографироваться с популярными инопланетянами. "Перед самой игрой инопланетные друзья станцуют свой фирменный танец на поле "Борисов-Арены", — добавили в БАТЭ.

Стартовый свисток в матче БАТЭ — "Днепр" прозвучит в 19:00.

В турнирной таблице по итогам десяти туров борисовчане занимают второе место (20 очков), "Днепр" идет девятым (15). Лидирует солигорский "Шахтер" (23).