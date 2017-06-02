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Манчини хочет купить в «Зенит» Белотти, сумма отступных за которого – 100 млн евро
02.06.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новый главный тренер
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянец хочет приобрести в петербургский клуб форварда
Кроме того, Манчини
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Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини начал работу на трансферном рынке.
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