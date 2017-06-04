Андрей Асташевич: «Поставлена задача закрепить хороших тренеров в регионах. Обеспечить их жильем и зарплатой»

Вице-президент НОКа Андрей Асташевич рассказал о реализации программы по развитию детского спорта в Беларуси.

– Есть три приоритета, которые были обозначены в выступлении президента. Определить медальные виды спорта в нашей стране. Уже есть наработки?

– Наработки сложились годами. Это биатлон, фристайл. Есть успехи в гребле. Для меня в приоритете – здоровье нации. Массовые виды спорта. Чем более массовыми будут виды спорта, тем больше будет из кого выбрать.

– Тогда переходим ко второму приоритету, который был обозначен главой государства. Детский спорт. Есть ли какая-то программа действий?

– Да, уже выработана программа, начиная с хоккея и других видов спорта. Уже развивается и в гандболе, и в волейболе, и в баскетболе уже пошла программа. Надо задействовать большой круг населения, в частности, региональные центры, регионы. Здоровые дети в основном выходят из регионов. Там «плюсы» – экология, продукты питания, опять же, и образ жизни (они больше ходят, больше занимаются хозяйством), поэтому оттуда идут более здоровые и психологически устойчивые.

– Получается, что «материал» хороший есть, из которого можно слепить выдающегося спортсмена. Но кто будет лепить? Как сделать так, чтобы в регионе нашёлся тренер с достаточной квалификацией и мотивацией? Что мы намерены делать в этом направлении?

– Уже идут первые шаги. Задача поставлена, чтобы закрепить этих специалистов в регионе, надо, во-первых, предоставить им жилье (это решать должны местные районные власти). Это первая задача, которую должны выполнить местные власти. Плюс – заработная плата. Это работа совместная, которую должны выполнять местные власти, Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта и туризма.

– То, что задача четко сформулирована, уже обнадеживает. Однако я спрашиваю у всех, с кем беседую, о сроках, потому что одно дело – сформулировать задачу, а другое – когда мы эту задачу должны реализовать? До следующей Олимпиады осталось не так много времени. Какой срок дан местным властям, чтобы решить бытовые проблемы и финансовые?

– Если в части, касающейся последнего совещания у главы государства по хоккею, то это у нас осень. Для этого во всех районных центрах, где есть катки, они должны быть загружены, также нужно создать массовость, укомплектовать тренерско-преподавательским составом, посмотреть материально-техническую базу (форма должна быть, ведь в регионах не все могут себе позволить ее купить, поэтому ее закупят и завезут на эти катки). Еще должен идти контроль за осуществлением тренировочного процесса и посещаемостью этих тренировок.

– То есть эта схема будет рабочей для других видов спорта?

– Да. Чтобы на примере хоккея был понятен принцип действия для остальных видов спорта. И не забываем про массовость. Плюс прорабатывается вопрос с доставкой детей к спортивным объектам. А вечером – развести их по домам. Обученных и натренированных. Эти проблемы должны быть решены до начала нового учебного года, – сказал Асташевич в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.