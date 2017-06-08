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Товарищеский матч. Минское «Динамо» сыграло вничью с «Тракаем», «Гомель» разгромил «Славию»
09.06.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Динамо Минск – Тракай Литва 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Хващинский (35, пас – Лукич), 1:1 – Максимов (68)
Динамо: Игнатович (Плотников, 46), Кузьменок (Иванов, 76), Кучинский (Савостиков, 69), Остроух (Гуренко, 46), Капленко (Родионов, 76), Нойок (Премудров, 46), Бегунов, Демидович, Хващинский, Лекович (Макушинский, 64), Лукич (Николич, 46)
Тракай: Шеремет, Крук, Янушевский, Чеснаускис, Шеленас, Воробьевас, Шишка, Трауре, Максимов, Мигел, Бачиашвили
Запасные: Быченок Александр, Мамаев Юрий, Чижас Сваюнас.
9 июня
Гомель – Славия 4:0 (2:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Еза (22). 2:0 – Гомза (45). 3:0 – (55). 4:0 – Барсуков (85).
9 июня
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Товарищеский матч Динамо Минск – Тракай Литва 1:1 (1:0, 0:1) Голы: 1:0 – Хващинский (35, пас – Лукич), 1:1 – Максимов (68) Динамо: Игнатович (Плотников, 46), Кузьменок (Иванов, 76),...
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