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Роналду из-за восстановления может пропустить предсезонный тур «Реала» и матч за Суперкубок Европы
09.06.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду разработал план восстановления после сезона-2016/17.
Португальцу потребуется 30 дней отдыха после матчей Кубка Конфедераций. Вероятнее всего, Роналду пропустит предсезонный тур «Реала» по США, который начнется 23 июля и включает в себя товарищескую игру против «Барселоны» в Майами.
Матч за Суперкубок Европы с «МЮ» также не входит в планы Роналду. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен рисковать здоровьем 32-летнего футболиста.
Зидан рассчитывает увидеть Роналду в составе команды за 10 дней до первого матча форварда в новом сезоне. Скорее всего, португалец появится на поле в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», который пройдет 15 августа.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду разработал план восстановления после сезона-2016/17.
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