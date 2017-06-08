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Роналду из-за восстановления может пропустить предсезонный тур «Реала» и матч за Суперкубок Европы

09.06.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду разработал план восстановления после сезона-2016/17.

Португальцу потребуется 30 дней отдыха после матчей Кубка Конфедераций. Вероятнее всего, Роналду пропустит предсезонный тур «Реала» по США, который начнется 23 июля и включает в себя товарищескую игру против «Барселоны» в Майами.

Матч за Суперкубок Европы с «МЮ» также не входит в планы Роналду. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен рисковать здоровьем 32-летнего футболиста.

Зидан рассчитывает увидеть Роналду в составе команды за 10 дней до первого матча форварда в новом сезоне. Скорее всего, португалец появится на поле в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», который пройдет 15 августа.

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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду разработал план восстановления после сезона-2016/17.

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