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Беларусь – Болгария. Алисейко, Лаптев и Савицкий сыграют с первых минут

09.06.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые состав Беларуси и Болгарии на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.

Беларусь: Черник, Алисейко, Сиваков, Политевич, Филипенко (к), Матвейчик, Драгун, Маевский, Баланович, Савицкий, Лаптев.

Запасные: Климович, Горбунов, Поляков, Быков, Корзун, Березкин, Гордейчук, Скавыш, Павловец, Бурко, Риос, Сачивко. 

Болгария: Михайлов, С.Попов, Занев, Чорбаджийский, Костадинов, Делев, И.Попов, Монолев, Божиков, Тонев, Дяков.

Запасные: Китанов, Илиев, Терзиев, Славчев, Башлиев, Краев, Недялков, Галабинов, Миланов, Чочев, Десподов, Цветков.

Матч начнется в 21.45 в Борисове.

 
 
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Стали известны стартовые состав Беларуси и Болгарии на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.

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