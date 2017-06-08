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Беларусь – Болгария. Алисейко, Лаптев и Савицкий сыграют с первых минут
09.06.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые состав Беларуси и Болгарии на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.
Беларусь: Черник, Алисейко, Сиваков, Политевич, Филипенко (к), Матвейчик, Драгун, Маевский, Баланович, Савицкий, Лаптев.
Запасные: Климович, Горбунов, Поляков, Быков, Корзун, Березкин, Гордейчук, Скавыш, Павловец, Бурко, Риос, Сачивко.
Болгария: Михайлов, С.Попов, Занев, Чорбаджийский, Костадинов, Делев, И.Попов, Монолев, Божиков, Тонев, Дяков.
Запасные: Китанов, Илиев, Терзиев, Славчев, Башлиев, Краев, Недялков, Галабинов, Миланов, Чочев, Десподов, Цветков.
Матч начнется в 21.45 в Борисове.
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Стали известны стартовые состав Беларуси и Болгарии на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.
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