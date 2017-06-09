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Беларусь – Болгария. Матч посетили 6150 зрителей

09.06.2017 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария посетили 6150 зрителей.

Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил комментатор Владимир Новицкий.

Матч прошел на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч зрителей.

«На матч придет больше 7 тысяч. На что спорим?» Сборная готовится к игре с болгарами

 
 
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Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария посетили 6150 зрителей.

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