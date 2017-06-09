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Беларусь – Болгария. Матч посетили 6150 зрителей
09.06.2017 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария посетили 6150 зрителей.
Об этом в эфире «Беларусь 5» сообщил комментатор Владимир Новицкий.
Матч прошел на «Борисов-Арене», которая вмещает более 13 тысяч зрителей.
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Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария посетили 6150 зрителей.
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