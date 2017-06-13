Валерий Исаев: «Румбутис слегка «поплыл»: когда началось давление, стал оправдываться, как юноша»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился впечатлением от работы в сборной Беларуси U-21.

«Честно говоря, не ожидал от команды Румбутиса такой блеклой игры. Видел ее матчи в Вильнюсе с литовцами и латвийцами — в них «молодежка» понравилась. Четко была видна рука тренера. Считаю, Людас Ионович — один из лучших вариантов на эту должность. Единственное, пауза не пошла ему на пользу. И теперь он слегка «поплыл» — когда началось давление, стал оправдываться, как юноша.

Тренер сборной — публичная профессия, к прессу надо быть готовым. Румбутис, по-моему, сильный специалист, просто ему нужно перестать нервничать. А что нервозность присутствует, было заметно по игре с санмаринцами. Можно догадаться, какая была установка и что ребята сыграли не так, как просил тренер. Не смогли забить быстрый гол и в целом пришлось непросто во взламывании обороны соперника. Между тем в «молодежке» есть очень талантливые ребята, к которым просто надо найти ключи в плане мотивации», – сказал Исаев.

Валерий Исаев: «Если Румбутис возглавит молодежную сборную, выпью на радостях стаканчик красненького»