БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет против чемпиона Армении или Андорры

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сразится с победителем пары "Алашкерт" (Армения) — "Санта-Колома" (Андорра), сообщает Sputnik.

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стартовых раундов нового сезона ЛЧ. Так, во втором туре квалификации борисовчане встрется с победителем первого этапа "квалифая" "Алашкерт" - "Санта-Колома". Чемпионы Армении и Андорры проведут свои поединки 27/28 июня и 4/5 июля. Первую встречу 2-го раунда "желто-синие" проведут на "Борисов-Арене" 11 или 12 июля, ответную в гостях — 18 или 19 июля.

Кроме того, в Ньоне прошли жеребьевки Лиги Европы, где Беларусь представляют три команды: солигорский "Шахтер" и минское "Динамо" стартуют с первого раунда квалификации, брестское "Динамо" — со второго. Минчане в первом раунде сыграют против фарерского "Рунавика", а "горняки" — против литовской "Судувы". Первые матчи белорусские клубы проведут дома. Стартовые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные — 6 июля Брестчане узнают своего соперника по второму раунду позже — жеребьевка запланирована на 15:30.