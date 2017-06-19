ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хавбек «Сантоса» Лукас Лима в январе бесплатно перейдет в «Барселону»

20.06.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Состав «Барселоны» пополнит полузащитник «Сантоса» Лукас Лима.

Контракт 26-летнего хавбека сборной Бразилии с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2017 года.

Лима 1 июля подпишет предварительное соглашение с «Барселоной» и присоединится к каталонцам в январе 2018 года, сообщает журналист FOX Sports Radio Бенжамин Бак.

Переход Лимы в «Барселону» был осуществлен при содействии Неймара и его отца, который является агентом бразильского новичка испанской команды.

Подробную статистику выступлений Лимы смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состав «Барселоны» пополнит полузащитник «Сантоса» Лукас Лима.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ впервые с 2013 года набрал меньше 30 очков после 13 туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика