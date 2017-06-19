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Хавбек «Сантоса» Лукас Лима в январе бесплатно перейдет в «Барселону»
20.06.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состав «Барселоны» пополнит полузащитник
Контракт 26-летнего хавбека сборной Бразилии с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2017 года.
Лима 1 июля подпишет предварительное соглашение с «Барселоной» и присоединится к каталонцам в январе 2018 года, сообщает журналист FOX Sports Radio Бенжамин Бак.
Переход Лимы в «Барселону» был осуществлен при содействии
Подробную статистику выступлений Лимы смотрите
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Состав «Барселоны» пополнит полузащитник «Сантоса» Лукас Лима.
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