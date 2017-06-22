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НХЛ. «Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус» на Саада
23.06.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин перешел в «Коламбус».
«Блэкхокс» обменяли 25-летнего хоккеиста в «Блю Джекетс» на форварда Брэндона Саада, ранее уже выступавшего за «Чикаго». Иллинойсский клуб также заполучил Антона Форсбера и пик 5-го раунда драфта-2018.
В «Коламбус» отправились Тайлер Мотт и пик 6-го раунда драфта-2017.
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Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин перешел в «Коламбус».
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