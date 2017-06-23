Сергей Гуренко: «Я сказал: «Игрой команды доволен». Все, вопрос закрыт»

Главный тренер минского Сергей Гуренко после победы над «Крумкачамі» (1:0) на повышенных тонах пообщался с журналистом.

- Во второй половине второго тайма мы немного подсели. Наверное, это не совсем та игра, которую вы хотели увидеть...

– Вы посчитайте, сколько мы нанесли ударов и создали моментов. Или вы считаете, что создали больше?

- «Крумкачы» ведь «сидели» на вашей половине поля и нагнетали.

– Хорошее слово – «сидели», а не играли.

- На сколько процентов эта та игра «Динамо», которую вы хотите видеть в идеале?

– А как вы хотите оценить футбол в процентах?

- Это примерно то, что вы хотите видеть? Или есть, куда стремиться и прогрессировать?

– А что за слово «примерно»? Вы формулируйте вопросы.

- Давайте точно поговорим.

– Точно? Вы просто спросите, доволен ли я игрой команды. Я сказал: «Доволен». Все – вопрос закрыт.

- Насколько эта игра и идеальная игра «Динамо» одно и то же?

– Вы мне скажите критерий идеальной игры. Меня удовлетворяет самоотдача ребят. Это меня удовлетворяет – я ими доволен.

- Может быть, были моменты, которые вас не удовлетворяли? Есть над чем работать?

– Работать можно над многим. И основная из проблем – вскрытие обороны. Мы имели проблемы с той же «Ислочью», которая закрылась. Но я уверен, что любая команда Беларуси имела бы проблемы в игре с ними. Но на сегодняшний день так закрываются почему-то только против нас. Это хорошо, значит, мы заставляем соперника закрываться. И я доволен этим. Но надо работать над тем, как взламывать оборону. Над этим мы будем работать и думать, как вскрывать. Но это не только проблема «Динамо» – это проблема многих клубов. Те же французы не могут Андорру вскрыть или еще кого-то, потому что это сложно. Не так все просто. Вот над этим мы и работаем. Конечно, мы улучшаем игру и в обороне – вы видите результаты. Над всем работаем. Но сейчас такой график, что нужно восстановить ребят и сделать правильную и грамотную ротацию, чтобы все шестнадцать-семнадцать игроков, которые у меня есть, были в хорошей форме. Вот это основная задача. А что-то изменить очень сложно, когда играешь через три дня на четвертый, – сказал Гуренко.