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Сергей Гуренко: «Я сказал: «Игрой команды доволен». Все, вопрос закрыт»
24.06.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
- Во второй половине второго тайма мы немного подсели. Наверное, это не совсем та игра, которую вы хотели увидеть...
– Вы посчитайте, сколько мы нанесли ударов и создали моментов. Или вы считаете, что
- «Крумкачы» ведь «сидели» на вашей половине поля и нагнетали.
– Хорошее слово – «сидели», а не играли.
- На сколько процентов эта та игра «Динамо», которую вы хотите видеть в идеале?
– А как вы хотите оценить футбол в процентах?
- Это примерно то, что вы хотите видеть? Или есть, куда стремиться и прогрессировать?
– А что за слово «примерно»? Вы формулируйте вопросы.
- Давайте точно поговорим.
– Точно? Вы просто спросите, доволен ли я игрой команды. Я сказал: «Доволен». Все – вопрос закрыт.
- Насколько эта игра и идеальная игра «Динамо» одно и то же?
– Вы мне скажите критерий идеальной игры. Меня удовлетворяет самоотдача ребят. Это меня удовлетворяет – я ими доволен.
- Может быть, были моменты, которые вас не удовлетворяли? Есть над чем работать?
– Работать можно над многим. И основная из проблем – вскрытие обороны. Мы имели проблемы с той же «Ислочью», которая закрылась. Но я уверен, что любая команда Беларуси имела бы проблемы в игре с ними. Но на сегодняшний день так закрываются почему-то только против нас. Это хорошо, значит, мы заставляем соперника закрываться. И я доволен этим. Но надо работать над тем, как взламывать оборону. Над этим мы будем работать и думать, как вскрывать. Но это не только проблема «Динамо» – это проблема многих клубов. Те же французы не могут Андорру вскрыть или еще кого-то, потому что это сложно. Не так все просто. Вот над этим мы и работаем. Конечно, мы улучшаем игру и в обороне – вы видите результаты. Над всем работаем. Но сейчас такой график, что нужно восстановить ребят и сделать правильную и грамотную ротацию, чтобы все шестнадцать-семнадцать игроков, которые у меня есть, были в хорошей форме. Вот это основная задача. А что-то изменить очень сложно, когда играешь через три дня на четвертый, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Крумкачамі» (1:0) на повышенных тонах пообщался с журналистом.
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