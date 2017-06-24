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Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко
25.06.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мэтт Митрион (США) нокаутировал в первом раунде Федора Емельяненко (Россия). Поединок состоялся в рамках вечера Bellator 180 в Нью-Йорке.
После осторожного начала поединка бойцы пошли удар на удар, устроив обоюдный нокдаун. Удар Митриона нанес больше ущерба, Мэтт быстро встал и добил лежащего на спине Федора.
Официальный результат – победа Мэтта Митриона нокаутом в первом раунде.
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Мэтт Митрион (США) нокаутировал в первом раунде Федора Емельяненко (Россия).
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