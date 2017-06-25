﻿ Мутко назвал глупостью обвинения СМИ в применении допинга сборной РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мутко назвал глупостью обвинения СМИ в применении допинга сборной РФ

25.06.2017 22:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Информацию некоторых иностранных СМИ о применении допинга футболистами сборной России назвал абсолютной глупостью вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью агентству "Р-Спорт".

Мутко назвал глупостью обвинения СМИ в применении допинга сборной РФ
© Sputnik Антон Денисов
Футбольные болельщики отметили теплый прием на Кубке конфедераций в РФ

Также он отметил, что национальную команду сраны в последние годы проверяют вдоль и поперек.

Ранее британская газета Daily Mail, ссылаясь на некие электронные письма, сообщила что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. Однако после этого в пресс-службе международной федерации отметили, что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат.

"Англичане никогда не отстанут, у ребят есть задача. Вся история Руси заключается в том, что нам говорили о том, что мы неправильно живем. Тысячелетие уже. Кому нужна свободная сильная страна? Будут делать все, чтобы дискредитировать нас. То допинг, то еще что-то. Мы уже в этой теме допинга настолько раскрылись уже. Эти обвинения — глупости абсолютные", — цитирует слова Мутко агентство.

Также в интервью вице-премьер заявил, что занимается Кубком конфедераций, который проходит сейчас в России, каждый день.

"Есть бригады, которые ездят сюда и находят наших людей, блогеров, которые ходят на стадион в Петербурге или в Сочи и идут абсолютно не на футбол. У каждого своя цель", — сказал Мутко.

Он отметил, что на такие факты не стоит обращать внимания, а надо двигаться вперед.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе ФИФА сообщили, что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рахманов может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика