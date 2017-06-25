Мутко назвал глупостью обвинения СМИ в применении допинга сборной РФ

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Информацию некоторых иностранных СМИ о применении допинга футболистами сборной России назвал абсолютной глупостью вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью агентству "Р-Спорт" .



© Sputnik Антон Денисов Футбольные болельщики отметили теплый прием на Кубке конфедераций в РФ

Также он отметил, что национальную команду сраны в последние годы проверяют вдоль и поперек.

Ранее британская газета Daily Mail, ссылаясь на некие электронные письма, сообщила что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. Однако после этого в пресс-службе международной федерации отметили, что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат.

"Англичане никогда не отстанут, у ребят есть задача. Вся история Руси заключается в том, что нам говорили о том, что мы неправильно живем. Тысячелетие уже. Кому нужна свободная сильная страна? Будут делать все, чтобы дискредитировать нас. То допинг, то еще что-то. Мы уже в этой теме допинга настолько раскрылись уже. Эти обвинения — глупости абсолютные", — цитирует слова Мутко агентство.

Также в интервью вице-премьер заявил, что занимается Кубком конфедераций, который проходит сейчас в России, каждый день.

"Есть бригады, которые ездят сюда и находят наших людей, блогеров, которые ходят на стадион в Петербурге или в Сочи и идут абсолютно не на футбол. У каждого своя цель", — сказал Мутко.

Он отметил, что на такие факты не стоит обращать внимания, а надо двигаться вперед.