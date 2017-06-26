Capital Deporte: «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро

Как сообщает испанское издание Capital Deporte, белорусский полузащитник вернулся в поле зрение «Валенсии».

Издание называет Савицкого одним из самых многообещающих футболистов Восточной Европы. Сумма трансфера, по данным издания, может составить около 500 тысяч евро.

Напомним, об интересе испанских команд к Савицкому сообщалось и ранее. Издание La Naranja Mecánica в ноябре минувшего года сообщало , что «Валенсия», «Севилья», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Бетис» проявляли интерес к полузащитнику.

В сезоне-2017 Савицкий является лучшим бомбардиром высшей лиги.