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Capital Deporte: «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро

26.06.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает испанское издание Capital Deporte, белорусский полузащитник Павел Савицкий вернулся в поле зрение «Валенсии».

Издание называет Савицкого одним из самых многообещающих футболистов Восточной Европы. Сумма трансфера, по данным издания, может составить около 500 тысяч евро.

Напомним, об интересе испанских команд к Савицкому сообщалось и ранее. Издание La Naranja Mecánica в ноябре минувшего года сообщало, что «Валенсия», «Севилья», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Бетис» проявляли интерес к полузащитнику.

В сезоне-2017 Савицкий является лучшим бомбардиром высшей лиги.

 
 
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Как сообщает испанское издание Capital Deporte, белорусский полузащитник Павел Савицкий вернулся в поле зрение «Валенсии».

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