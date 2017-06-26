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Capital Deporte: «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро
26.06.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает испанское издание Capital Deporte, белорусский полузащитник
Издание называет Савицкого одним из самых многообещающих футболистов Восточной Европы. Сумма трансфера, по данным издания, может составить около 500 тысяч евро.
Напомним, об интересе испанских команд к Савицкому сообщалось и ранее. Издание La Naranja Mecánica в ноябре минувшего года
В сезоне-2017 Савицкий является лучшим бомбардиром высшей лиги.
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Как сообщает испанское издание Capital Deporte, белорусский полузащитник Павел Савицкий вернулся в поле зрение «Валенсии».
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