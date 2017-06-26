Семикратная чемпионка мира по биатлону покорила высоту в 6 тыс. метров

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер совершила восхождение на гору Токъяраху (Перу), высота которой достигает шесть тысяч метров.

"Превосходный день на вершине Токъяраху (6034 м)", — написала Дальмайер в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) Июн 25 2017 в 7:29 PDT

Семикратная чемпионка мира известна своей любовью к альпинизму. Ранее спортсменка покорила несколько вершин в Гималаях. По ее словам, покорение таких высот сравнимо с преодолением последнего круга в биатлонной гонке. Кроме того, Дальмайер выразила желание в будущем покорить восемь тысяч метров.

Напомним, на последнем чемпионате мира в Австрии биатлонистка стала обладательницей пяти золотых наград, а по итогам минувшего сезона завоевала Большой Хрустальный глобус.

К слову, женская сборная Беларуси по биатлону готовится к будущему сезону в Хохфильцене (Австрия). Вместе с командой готовится и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в шведском Эстерсунде. Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане.