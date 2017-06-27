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Андрей Арямнов: «Допинг-контроль прошли, кто попался, кто не попался – все. Раздали медали, призовые, все остальное закопали»

28.06.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион-тяжелоатлет Андрей Арямнов поделился мнением о допинговых скандалах в профильном виде спорта.

«Допинг — это плохо. Но, чтобы вы понимали, допинг — это медикамент. Допинг прежде всего придумали для того, чтобы лечить организм. В медицинских целях допинг употребляют многие спортсмены, во многих препаратах содержится допинг. Допинг стал допингом, когда придумали допинг-контроль, раньше это все были медикаменты.

Ну а скандалы? Я считаю так: если соревнования прошли, вы прошли допинг-контроль на соревнованиях, а потом уже через 10 лет начинают копаться в грязном белье, что-то находят там, какие-то следы каких-то препаратов уже на новом оборудовании — это несерьезно. Потому что во многих препаратах, которые не являются допингом фактически, присутствуют следы препаратов, относящихся к числу запрещенных.

Есть допинг, который представителям одного вида спорта можно употреблять, а другим нельзя. Соревнования закончились, допинг-контроль прошли, кто попался, кто не попался — все. Раздали медали, призовые, все остальное закопали.

А из-за того, что мировая эта вся антидопинговая коалиция пытается заработать на своей важности, на своих этих умных вещах, пытаются втереть невтираемое и впихнуть невпихуемое… Нет, я понимаю, что все должно развиваться и новые препараты должны вводиться, но старые соревнования нельзя трогать.

Давайте проверим все соревнования в любых видах спорта — в тяжелой атлетике, в плавании, в беге, в тех же шахматах — советских семидесятых годов. Там не было ни одного человека без допинга. Потому что в то время некоторые препараты не считались допингом. Это очень тяжелый вопрос. Я считаю: выступили — закопали, все. Ворошиться в старом белье не стоит», – сказал Арямнов на своем youtube-канале.

 
 
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Олимпийский чемпион-тяжелоатлет Андрей Арямнов поделился мнением о допинговых скандалах в профильном виде спорта.

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