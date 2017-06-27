Минское «Динамо» потратит полученные деньги от трансфера Александра Глеба в «Арсенал» на развитие тренировочной базы СДЮШОР №3

Минское «Динамо» потратит деньги от трансфера Александра Глеба в «Арсенал» на развитие тренировочной базы СДЮШОР №3.

Переход Александра Глеба из «Штутгарта» в «Арсенал» обошелся лондонскому клубу в 15 миллионов евро.

Согласно регламенту ФИФА 5% от суммы трансфера пропорционально делятся между всеми школами и клубами, в которых футболист находился с 12 лет до 21 года.

Общая сумма, которую получила БФСО «Динамо» за трансферы Александра Глеба – 620,9 тысяч евро.

Как сообщили в обществе «Динамо», часть денежных средств была направлена на уплату налогов, сборов, выплат тренеру Александра Глеба. Остальная часть денег до настоящего времени находится на депозитном счете БФСО «Динамо», поскольку их планировалось направить на реконструкцию учебно-тренировочной базы Минской СДЮШОР №3 БФСО «Динамо». После окончания реконструкции стадиона «Динамо» и принятия решения о передаче помещений в пользование СДЮШОР №3 остальные деньги планируется вложить в укрепление материально-технической базы и другие цели этой школы.