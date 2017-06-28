Николай Ходасевич: «Будет очень болезненный удар, если «Рунавик» или «Судува» пройдут дальше. Пока начинаем достаточно печально и тяжело»

Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился мнением о старте белорусских клубов в Лиге Европы.

Сегодня «Динамо» в первом раунде победило «Рунавик» (2:1), а «Шахтер» сыграл вничью с «Судувой» (0:0).

«Положительных эмоций у нас нету. «Динамо» выигрывает 2:1. Пропускает дома от «Рунавика». 1 удар в створ – и пожалуйста. Какие-то полуподвешенные шансы на то, чтобы команда Сергея Гуренко вышла дальше.

А «Шахтер» вовсе не забивает. Ни с концовки, ни со стандарта, ни с доминирования. И получает 0:0. Это уже первая потеря очков в нашем рейтинге УЕФА. Это тоже важно.

Хочется поспешно сказать о том, что мы увидели тот уровень чемпионата, который у нас сейчас есть. Когда наши клубы начинают настолько плохо. Хотя они числились безоговорочными фаворитами. Но давайте все-таки не будем торопиться. Потому что в Солигорске всегда определенные волнения по поводу еврокубков. И сегодня это было не исключение: спешка в атаке, какие-то неосмысленные действия. Едва не пропустили контратаку. Мы видели удар в перекладину. Конечно, все это наводит на дурные мысли.

Вот на что еще наводит мысль. Вот как сегодня волновалась команда Олега Кубарева в этом еврокубковом поединке. По сегодняшнему матчу – ну к какой чемпионской борьбе она готова? Когда будет осень и когда нужно будет брать свое, то я не думаю, что она пока что ментально готова. К тому чтобы в такой критический момент выдавливать из себя забитые мячи.

Что касается «Динамо», то такого соперника им надо проходить. Это касается и солигорского «Шахтера». Нужно играть и забивать на выезде. Не хотелось бы какой-то наш клуб потерять во втором раунде Лиги Европы. Потому что для нас это будет очень болезненный удар, если «Рунавик» или «Судува» пройдут дальше. Пока начинаем достаточно печально и тяжело. Но я думаю, что все будет хорошо. Легко в еврокубках никому особо не бывало. Но негативчик есть, что мы вот так натужно стартуем в первом раунде. Давайте самое главное – не торопиться, что наш чемпионат уровень дня, Фарер или Литвы. Спишем на стечение обстоятельств», – сказал Ходасевич.