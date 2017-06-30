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Илкай Гюндоган – Смолову: «Если тобой интересуется «Боруссия», соглашайся»
01.07.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», высказался о возможном переходе в немецкий клуб форварда
«Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в бундеслигу.
Дортмундская
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», высказался о возможном переходе в немецкий клуб форварда...
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