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Илкай Гюндоган – Смолову: «Если тобой интересуется «Боруссия», соглашайся»

01.07.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», высказался о возможном переходе в немецкий клуб форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в бундеслигу.

Дортмундская «Боруссия» – это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант», – сказал Гюндоган в программе «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

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