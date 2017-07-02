Александр Ермакович: «Верим в то, что мы займем место, которое нам свойственно»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги первого круга чемпионата Беларуси.

– «Шахтер» и «Динамо» в этом году и в первом круге очень хорошо себя проявили. Они оказывают достаточно серьезную нам конкуренцию. Тем интереснее будет второй круг. Верим, что у нас еще достаточно времени. Верим в своих ребят. И верим в то, что мы займем место, которое нам свойственно.

– Болельщиков интересует трансферная активность. На Драгуне ваша кампания не заканчивается?

– Надеемся, что не заканчивается. Ведется работа в этом направлении. Думаю, что приобретения еще будут, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

Напомним, в турнирной таблице БАТЭ расположился на втором месте после 15 туров. В активе борисовчан 33 очка. Лидирует «Шахтер» – 35 очков и игра в запасе.