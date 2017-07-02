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Александр Ермакович: «Верим в то, что мы займем место, которое нам свойственно»
02.07.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги первого круга чемпионата Беларуси.
– «Шахтер» и «Динамо» в этом году и в первом круге очень хорошо себя проявили. Они оказывают достаточно серьезную нам конкуренцию. Тем интереснее будет второй круг. Верим, что у нас еще достаточно времени. Верим в своих ребят. И верим в то, что мы займем место, которое нам свойственно.
– Болельщиков интересует трансферная активность. На Драгуне ваша кампания не заканчивается?
– Надеемся, что не заканчивается. Ведется работа в этом направлении. Думаю, что приобретения еще будут, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».
Напомним, в
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги первого круга чемпионата Беларуси.
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