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Драгун провел первую тренировку с БАТЭ

03.07.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После победной домашней игры с «Городеей» (2:0) футболисты БАТЭ получили заслуженный выходной, а сегодня на базе в Дудинке приступили к подготовке к ближайшим поединкам.

В четверг, 6 июля, подопечных Александра Ермаковича ожидает спарринг на «Борисов-Арене» с литовским «Жальгирисом» из Вильнюса. На следующий день в Столбцах состоится противостояние с местным «Неманом-Агро» в рамках 1/16 финала Кубка страны-2017/18.

Отметим, что перед сегодняшней тренировкой команда поприветствовала новобранца – полузащитника Станислава Драгуна.

Вдобавок в общую группу влился хавбек Валериане Гвилия.

Драгун провел первую тренировку с БАТЭ

Драгун провел первую тренировку с БАТЭ

Фото: официальный сайт БАТЭ

 
 
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После победной домашней игры с «Городеей» (2:0) футболисты БАТЭ получили заслуженный выходной, а сегодня на базе в Дудинке приступили к подготовке к ближайшим...

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