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Драгун провел первую тренировку с БАТЭ
03.07.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
После победной домашней игры с «Городеей» (2:0) футболисты БАТЭ получили заслуженный выходной, а сегодня на базе в Дудинке приступили к подготовке к ближайшим поединкам.
В четверг, 6 июля, подопечных Александра Ермаковича ожидает спарринг на «Борисов-Арене» с литовским «Жальгирисом» из Вильнюса. На следующий день в Столбцах состоится противостояние с местным «Неманом-Агро» в рамках 1/16 финала Кубка страны-2017/18.
Отметим, что перед сегодняшней тренировкой команда поприветствовала новобранца – полузащитника Станислава Драгуна.
Вдобавок в общую группу влился хавбек Валериане Гвилия.
Фото: официальный сайт БАТЭ
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После победной домашней игры с «Городеей» (2:0) футболисты БАТЭ получили заслуженный выходной, а сегодня на базе в Дудинке приступили к подготовке к ближайшим...
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