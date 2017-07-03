Драгун провел первую тренировку с БАТЭ

После победной домашней игры с «Городеей» (2:0) футболисты БАТЭ получили заслуженный выходной, а сегодня на базе в Дудинке приступили к подготовке к ближайшим поединкам.

В четверг, 6 июля, подопечных Александра Ермаковича ожидает спарринг на «Борисов-Арене» с литовским «Жальгирисом» из Вильнюса. На следующий день в Столбцах состоится противостояние с местным «Неманом-Агро» в рамках 1/16 финала Кубка страны-2017/18.

Отметим, что перед сегодняшней тренировкой команда поприветствовала новобранца – полузащитника Станислава Драгуна.

Вдобавок в общую группу влился хавбек Валериане Гвилия.









Фото: официальный сайт БАТЭ