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Игорь Стасевич: «Переход Драгуна в БАТЭ – это нормально. Он когда-то защищал цвета «Динамо», но также играл и в куче других команд»
04.07.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал переход экс-футболиста
– Конечно, я рад переходу Драгуна. Стас – это хороший футболист, который, уверен, поможет нам.
У болельщиков свое мнение, у футболиста – свое. Игрок сам решает, как ему поступать. Да, Драгун когда-то защищал цвета «Динамо», но он также играл в «Гомеле», «Локомотиве» и куче других команд. Поэтому переход Стаса в БАТЭ – это нормально, – сказал Стасевич.
Напомним, Стасевич несколько лет назад напрямую перешел из минского «Динамо» в БАТЭ.
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Игорь Стасевич: «Переход Драгуна в БАТЭ – это нормально. Он когда-то защищал цвета «Динамо», но также играл и в куче других команд»
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал переход экс-футболиста «Динамо» Станислава Драгуна в стан борисовской команды.
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