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Владимир Маковский: «Что помешало Хацкевичу раскрыться в сборной? Люди, которые руководят белорусским футболом»

05.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Маковский поделился мнением о причинах, которые не позволили Александру Хацкевичу раскрыться в сборной.

— Думаю, неплохо. Сразу отмечу, что это не только классный специалист, но еще и человечище, который в трудную минуту всегда придет на помощь.  Хацкевич всегда был справедливым — еще когда играл. Что думает, то и говорит. У него футболисты не будут играть по знакомству или еще как-то. Кто на данный момент сильнее, тот и будет в составе.

— Какие у него слабые и сильные качества?

— Слабые — не скажу. А сильные — это дисциплина на поле, требовательность…

— По первым тренировочным матчам видно, что он пробует действовать в два форварда. Динамо по такой схеме не играло давно. Как думаете, приживется новая тактика?

— Посмотрим. Я знаю одно — Хацкевич любит рисковать. Буду за него болеть так, как болел, когда он работал в сборной Беларуси.

— По вашему мнению, что помешало нынешнему наставнику Динамо до конца раскрыться в белорусской сборной?

— Люди, которые руководят белорусским футболом, – сказал Маковский.

 
 
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Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Маковский поделился мнением о причинах, которые не позволили Александру Хацкевичу раскрыться в сборной.

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