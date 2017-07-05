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Владимир Маковский: «Что помешало Хацкевичу раскрыться в сборной? Люди, которые руководят белорусским футболом»
05.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Маковский поделился мнением о причинах, которые не позволили Александру Хацкевичу раскрыться в сборной.
— Думаю, неплохо. Сразу отмечу, что это не только классный специалист, но еще и человечище, который в трудную минуту всегда придет на помощь. Хацкевич всегда был справедливым — еще когда играл. Что думает, то и говорит. У него футболисты не будут играть по знакомству или еще как-то. Кто на данный момент сильнее, тот и будет в составе.
— Какие у него слабые и сильные качества?
— Слабые — не скажу. А сильные — это дисциплина на поле, требовательность…
— По первым тренировочным матчам видно, что он пробует действовать в два форварда. Динамо по такой схеме не играло давно. Как думаете, приживется новая тактика?
— Посмотрим. Я знаю одно — Хацкевич любит рисковать. Буду за него болеть так, как болел, когда он работал в сборной Беларуси.
— По вашему мнению, что помешало нынешнему наставнику Динамо до конца раскрыться в белорусской сборной?
— Люди, которые руководят белорусским футболом, – сказал Маковский.
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Владимир Маковский: «Что помешало Хацкевичу раскрыться в сборной? Люди, которые руководят белорусским футболом»
Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Маковский поделился мнением о причинах, которые не позволили Александру Хацкевичу раскрыться в сборной.
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