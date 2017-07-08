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Денис Шунто: «Не сомневаюсь, что во втором круге состав команды будет интереснее, чем в первом»

09.07.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто прокомментировал подписание Ярослава Богунова и расставание с Вячеславом Глебом, Михаилом Калугиным и Александром Батищевым.

«Ярослава я хотел видеть в команде уже давно, симпатизирую ему со времен его выступлений за «Белшину». Очень рад, что удалось подписать контракт, это однозначно усиление. Футболист яркий, быстрый, техничный. Уверен, этот парень разнообразит нашу игру в атаке и станет любимчиком наших болельщиков.

Что касается расставания с Глебом, Батищевым и Калугиным... Хочу выразить им благодарность за время, проведенное в клубе. Это очень хорошие люди и футболисты, которые сильно помогли клубу в первые полтора года в высшей лиге.

Но вместе с тем хочу успокоить наших болельщиков, все происходящие сейчас процессы плановые, изменения в составе находятся под контролем руководства и главного тренера. Понятно, что прикипаешь к людям, которые играют заметную роль, и расставания – это всегда грустная история. Но в футболе без перемен никак. Не сомневаюсь, что во втором круге состав команды будет интереснее, чем в первом», – сказал Шунто.

 
 
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Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто прокомментировал подписание Ярослава Богунова и расставание с Вячеславом Глебом, Михаилом Калугиным и Александром...

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