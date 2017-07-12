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Дмитрий Хохлов: «Слухи не комментирую. Местные инсайдеры себя давно уже «проявили»
13.07.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов сообщил, что не комментирует различного рода слухи о трансферах в клуб.
«Новости/слухи в стиле «Драгун переходит в Шахтер» и т.д. не комментирую и не обсуждаю. Местные инсайдеры себя давно уже «проявили»…» – сообщил Хохлов.
Напомним, ранее подобную инсайдерскую
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов сообщил, что не комментирует различного рода слухи о трансферах в клуб.
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