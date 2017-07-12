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Дмитрий Хохлов: «Слухи не комментирую. Местные инсайдеры себя давно уже «проявили»

13.07.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов сообщил, что не комментирует различного рода слухи о трансферах в клуб.

«Новости/слухи в стиле «Драгун переходит в Шахтер» и т.д. не комментирую и не обсуждаю. Местные инсайдеры себя давно уже «проявили»…» – сообщил Хохлов.

Напомним, ранее подобную инсайдерскую информацию сообщал комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур в своем твиттере. Позже журналист выступил с резкой критикой Хохлова после увольнения главного тренера Олега Кубарева.

 
 
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов сообщил, что не комментирует различного рода слухи о трансферах в клуб.

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