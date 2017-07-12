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БАТЭ при Ермаковиче пока не выиграл в гостях ни одного еврокубкового матча из 15-ти
13.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов БАТЭ выведет либо гостевая победа над «Алашкертом», либо ничья со счетом 2:2 и выше (при 1:1 будет дополнительное время и в случае надобности серия пенальти).
Примечательно, что при Александре Ермаковиче борисовчане еще не выиграли ни одного еврокубкового матча. Последняя выездная победа в еврокубках у «желто-синих» состоялась 19 сентября 2012 года. Тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли французский «Лилль» — 3:1.
При этом при Ермаковиче БАТЭ не проиграл ни одной домашней еврокубковой встречи на стадии квалификации. Ничья с «Алашкертом» (1:1) продолжила эту серию. Ответный поединок пройдет 18 июля в Евреване.
Сезон-2014/15
2-й квалификационный раунд
Скендербеу – БАТЭ – 1:1
3-й квалификационный раунд
Дебрецен – БАТЭ – 1:0
Раунд плей-офф
Слован – БАТЭ – 1:1
Групповой турнир
Порту – БАТЭ – 6:0
Шахтер – БАТЭ – 5:0
Атлетик – БАТЭ – 2:0
Сезон-2015/16
2-й квалификационный раунд
Дандолк – БАТЭ – 0:0
3-й квалификационный раунд
Видеотон – БАТЭ – 1:1
Раунд плей-офф
Партизан – БАТЭ – 2:1
Групповой турнир
Байер – БАТЭ – 4:1
Барселона – БАТЭ – 3:0
Рома – БАТЭ – 0:0
Сезон-2016/17
2-й квалификационный раунд
СИК – БАТЭ – 2:2
3-й квалификационный раунд
Дандолк – БАТЭ – 3:0
Раунд плей-офф Лиги Европы
Астана – БАТЭ – 2:0
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В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов БАТЭ выведет либо гостевая победа над «Алашкертом», либо ничья со счетом 2:2 и выше (при 1:1 будет дополнительное время и в...
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