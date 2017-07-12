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БАТЭ при Ермаковиче пока не выиграл в гостях ни одного еврокубкового матча из 15-ти

13.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов БАТЭ выведет либо гостевая победа над «Алашкертом», либо ничья со счетом 2:2 и выше (при 1:1 будет дополнительное время и в случае надобности серия пенальти).

Примечательно, что при Александре Ермаковиче борисовчане еще не выиграли ни одного еврокубкового матча. Последняя выездная победа в еврокубках у «желто-синих» состоялась 19 сентября 2012 года. Тогда подопечные Виктора Гончаренко обыграли французский «Лилль» — 3:1.

При этом при Ермаковиче БАТЭ не проиграл ни одной домашней еврокубковой встречи на стадии квалификации. Ничья с «Алашкертом» (1:1) продолжила эту серию. Ответный поединок пройдет 18 июля в Евреване.

Сезон-2014/15

2-й квалификационный раунд

Скендербеу – БАТЭ – 1:1

3-й квалификационный раунд

Дебрецен – БАТЭ – 1:0

Раунд плей-офф

Слован – БАТЭ – 1:1

Групповой турнир

Порту – БАТЭ – 6:0

Шахтер – БАТЭ – 5:0

Атлетик – БАТЭ – 2:0

Сезон-2015/16

2-й квалификационный раунд

Дандолк – БАТЭ – 0:0

3-й квалификационный раунд

Видеотон – БАТЭ – 1:1

Раунд плей-офф

Партизан – БАТЭ – 2:1

Групповой турнир

Байер – БАТЭ – 4:1

Барселона – БАТЭ – 3:0

Рома – БАТЭ – 0:0

Сезон-2016/17

2-й квалификационный раунд

СИК – БАТЭ – 2:2

3-й квалификационный раунд

Дандолк – БАТЭ – 3:0

Раунд плей-офф Лиги Европы

Астана – БАТЭ – 2:0

 
 
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В 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов БАТЭ выведет либо гостевая победа над «Алашкертом», либо ничья со счетом 2:2 и выше (при 1:1 будет дополнительное время и в...

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