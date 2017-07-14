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Суперкубок Украины. Киевское «Динамо» играет с «Шахтером»

15.07.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Украины .

Соперники встречались в Суперкубке 9 раз. На счету «Динамо» 5 побед, у «Шахтера» – 4.

Действующим обладателем трофея являются киевляне, победившие в прошлогоднем Суперкубке в серии пенальти.

Шахтер Донецк – Динамо Киев
Дата проведения
15 июля, 21.00, «Черноморец»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Украины .

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