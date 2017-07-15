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«Бавария» отказалась отдать Саншеша «Милану» в 2-летнюю аренду

16.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Милан» не смог договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Ренату Саншеша.

Сообщается, что немецкий клуб не устроили финансовые условия сделки.

Ранее стало известно, что «Милан» хотел арендовать 19-летнего португальца на 2 года за 7 миллионов евро с правом выкупа за 40 млн.

 
 
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«Милан» не смог договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Ренату Саншеша.

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