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«Бавария» отказалась отдать Саншеша «Милану» в 2-летнюю аренду
16.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» не смог договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Ренату Саншеша.
Сообщается, что немецкий клуб не устроили финансовые условия сделки.
Ранее стало известно, что «Милан» хотел арендовать 19-летнего португальца на 2 года за 7 миллионов евро с правом выкупа за 40 млн.
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«Милан» не смог договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Ренату Саншеша.
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