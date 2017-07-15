«Бавария» отказалась отдать Саншеша «Милану» в 2-летнюю аренду

«Милан» не смог договориться с «Баварией» о переходе полузащитника Ренату Саншеша.

Сообщается, что немецкий клуб не устроили финансовые условия сделки.

Ранее стало известно, что «Милан» хотел арендовать 19-летнего португальца на 2 года за 7 миллионов евро с правом выкупа за 40 млн.